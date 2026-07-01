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1 июля, 11:21

Испугался и отошёл: В Пермском крае семья отбила 12-летнего сына от медведя громкими криками

Мать мальчика, на которого напал медведь под Пермью, рассказала о спасении сына

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

Обложка © «Шедеврум» / Life.ru

В Пермском крае 12-летний мальчик выжил после нападения медведя во время поездки за ягодами. Журналистам kp.ru удалось связаться с семьёй ребёнка и узнать подробности случившегося. По словам матери, серьёзных травм мальчик не получил: у него остались царапины и гематома. Сейчас ребёнок чувствует себя нормально.

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В тот день семья приехала в лес на машине, чтобы собрать ягоды. Всё произошло мгновенно: медведь бросился на ребёнка, повалил его на землю и оказался сверху. Зверь был крупным, однако мальчику удалось отпугнуть его криком, вместе с ним кричали и родители.

«Мы все кричали. Медведь испугался и отошёл. В руках у нас ничего не было, поэтому мы могли только кричать. Когда хищник отскочил, муж взял ребёнка за руку, мы тихонечко отошли», — отметила мать мальчика.

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Напомним, ранее медведь напал на маму с сыном, которые собирали ягоды в лесу под Пермью. Однако правоохранительные органы пока не установили факт нападения медведя, уточнили в местном Минприроды.

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Борис Эльфанд
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