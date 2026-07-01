Косолапый пловец: Гималайский медведь переплыл залив и «‎нечаянно» уснул во Владивостоке

Утром 1 июля во Владивостоке в жилом микрорайоне Эгершельд заметили гималайского медведя. Оказалось, что косолапый переплыл залив с Песчаного полуострова, периодически останавливаясь передохнуть. Рыбак на катере заметил зверя в воде, но приближаться не стал. Кадры с водоплавающим хищником появились в соцсетях.

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Медведь добрался до берега и вышел к жилым домам. Город после информации о звере начала потрулировать полиция, охотоведы и кинологи с собаками, территорию сразу же оцепили. В небо также были подняты дроны для поиска. Специалисты использовали петарды и страйкбольные гранаты, чтобы направить хищника в безопасное место.

Изначально власти приняли решение застрелить медведя — на него начали охотится десятки человек с собаками. На протяжении часа специалисты искали косолапого, территория микрорайона была перекрыта. Жителей попросили не покидать дома и быть внимательными. В итоге медведя усыпили специалисты Минлеса и сотрудники Охотнадзора. Потапыча уже увезли в реабилитационный центр, где его обследуют и выпустят в лес.

Ранее в американском штате Колорадо медведь напал на туристку и преследовал её полчаса. Женщина добежала до людей, которые вызвали ей скорую, а зверь развернулся и ушёл в лес.