Кричала и кидала камни: Туристка смогла спастись от чёрного медведя после 30 минут погони

В американском штате Колорадо барибал напал на туристку, а потом преследовал её целых полчаса. Об этом пишет Cowboy State Daily. Всё произошло 21 июня в природном парке недалеко от Голдена.

Женщина шла по тропе, когда медведь набросился на неё сзади. Хищник оцарапал ей ногу и не отставал около 30 минут — несмотря на крики, камни и палки, которыми туристка пыталась его отпугнуть. Позже она встретила двух туристов, и они продолжили путь вместе. Медведь какое-то время шёл за ними, но потом свернул на другую тропу. Поймать его не удалось.

Биологи удивлены поведением медведя — чёрные медведи обычно нападают, чтобы защитить территорию или себя, а случаи целенаправленной охоты на людей крайне редки. Возможно, зверь был ранен или болен. Если окажется, что он действительно агрессивен, его усыпят.

Ранее в Японии в префектуре Ивате на парковке у храма в горах медведь напал на женщину. Хищник вцепился ей в лицо и повредил руку. Пострадавшую доставили в больницу — врачи говорят, что она может ходить и говорить. Медведя пока не поймали. Местных жителей предупредили об опасности и собираются установить ловушки.