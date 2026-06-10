Медведь вцепился женщине в лицо на парковке у храма, хищника разыскивают

В японской префектуре Ивате медведь напал на женщину на парковке рядом с храмом в горной местности у города Ханамаки. Хищник вцепился ей в лицо, также пострадавшая получила травму руки. Об этом пишет NHK World-Japan.

Женщину доставили в больницу. Врачи сообщили, что она может самостоятельно ходить и говорить. Самого медведя поймать пока не удалось, местных жителей попросили быть особенно осторожными. Для хищника собираются установить ловушки.

За последнее время медведи в Японии всё чаще начали выходить к людям. В городе Уцуномия пришлось закрыть 94 средние и начальные школы, так как в городской черте начал появляться чёрный азиатский медведь.