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10 июня, 18:46

Медведь вцепился женщине в лицо на парковке у храма, хищника разыскивают

В Японии медведь напал на женщину у храма

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Musashi2001

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Musashi2001

В японской префектуре Ивате медведь напал на женщину на парковке рядом с храмом в горной местности у города Ханамаки. Хищник вцепился ей в лицо, также пострадавшая получила травму руки. Об этом пишет NHK World-Japan.

Женщину доставили в больницу. Врачи сообщили, что она может самостоятельно ходить и говорить. Самого медведя поймать пока не удалось, местных жителей попросили быть особенно осторожными. Для хищника собираются установить ловушки.

В горах Японии медведь напал на россиянина: мужчину пришлось спасать на вертолёте
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За последнее время медведи в Японии всё чаще начали выходить к людям. В городе Уцуномия пришлось закрыть 94 средние и начальные школы, так как в городской черте начал появляться чёрный азиатский медведь.

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Полина Никифорова
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