Медведь вцепился женщине в лицо на парковке у храма, хищника разыскивают
В Японии медведь напал на женщину у храма
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В японской префектуре Ивате медведь напал на женщину на парковке рядом с храмом в горной местности у города Ханамаки. Хищник вцепился ей в лицо, также пострадавшая получила травму руки. Об этом пишет NHK World-Japan.
Женщину доставили в больницу. Врачи сообщили, что она может самостоятельно ходить и говорить. Самого медведя поймать пока не удалось, местных жителей попросили быть особенно осторожными. Для хищника собираются установить ловушки.
За последнее время медведи в Японии всё чаще начали выходить к людям. В городе Уцуномия пришлось закрыть 94 средние и начальные школы, так как в городской черте начал появляться чёрный азиатский медведь.
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