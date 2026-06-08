В Японии продолжается нашествие медведей: Чёрный хищник разогнал по домам сотню школ в Уцуномии

Власти японского города Уцуномия (около полумиллиона жителей) приняли решение закрыть почти все муниципальные школы — 94 начальных и средних учебных заведения. Причиной стало появление в городской черте чёрного азиатского медведя, которого ранее никогда не замечали на этой территории, сообщает The Guardian.

Хищника впервые заметили 6 июня рядом с одним из парков. Позже камеры видеонаблюдения зафиксировали его в центре Уцуномии: на записи видно, как зверь пробегает перед двумя прохожими ранним утром 7 июня. В течение дня медведя несколько раз видели в жилых кварталах, а 8 июня он объявился в промышленной зоне примерно в двух километрах от центральной части города.

Городские власти призвали жителей не приближаться к дикому животному, держать окна и двери закрытыми и при встрече немедленно укрываться в ближайшем здании. По улицам курсируют автомобили с громкоговорителями для информирования населения. Поисками медведя занимаются полиция и местная ассоциация охотников.

По данным властей, в этом году в Японии зарегистрировано около 50 тысяч сообщений о появлении медведей — это рекордный показатель. Большинство случаев традиционно фиксируется на северо-востоке страны, но столь близко к Токио хищники прежде практически не забредали.

Life.ru рассказывал, что в мае в горной местности к западу от японской столицы дикий медведь напал на российского туриста. Инцидент произошёл днём в населённом пункте Окутама, когда мужчина шёл по лесной дороге и неожиданно столкнулся с хищником. Пострадавший (ему около 30 лет) сумел самостоятельно вызвать экстренные службы и рассказать о случившемся, его госпитализировали с ранами лица и рук.