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30 июня, 14:31

«Это со слов мамы»: В Пермском крае не делают поспешных выводов о нападении медведя на ребёнка

Минприроды: Факт нападения медведя на маму с ребёнком в Прикамье не установлен

Медведь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perpis

Медведь. Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Perpis

Правоохранительные органы пока не установили факт нападения медведя на мать и ребёнка в Кудымкарском районе Пермского края. Об этом журналистам рассказали в местном Минприроды.

«Это, по информации полиции, со слов матери. Достоверно факт нападения на людей не установлен. Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего», сказал собеседник «Подъём». При этом мальчику действительно оказали медицинскую помощь.

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Напомним, изначально сообщалось, что во время сбора земляники в районе деревни Тебенькова на мать с 12-летним ребёнком напал медведь. Несовершеннолетнего госпитализировали с ушибами и царапинами поясницы и плеча. Его жизни ничего не угрожает.

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Матвей Константинов
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