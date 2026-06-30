«Это со слов мамы»: В Пермском крае не делают поспешных выводов о нападении медведя на ребёнка

Правоохранительные органы пока не установили факт нападения медведя на мать и ребёнка в Кудымкарском районе Пермского края. Об этом журналистам рассказали в местном Минприроды.

«Это, по информации полиции, со слов матери. Достоверно факт нападения на людей не установлен. Сотрудники полиции сейчас устанавливают обстоятельства произошедшего», — сказал собеседник «Подъём». При этом мальчику действительно оказали медицинскую помощь.

Напомним, изначально сообщалось, что во время сбора земляники в районе деревни Тебенькова на мать с 12-летним ребёнком напал медведь. Несовершеннолетнего госпитализировали с ушибами и царапинами поясницы и плеча. Его жизни ничего не угрожает.