Медведь напал на маму с сыном, которые собирали ягоды в лесу под Пермью

В Кудымкарском районе Пермского края медведь напал на женщину и её 12-летнего сына, которые собирали землянику в лесу у деревни Тебенькова, сообщает SHOT. Хищник внезапно атаковал семью, однако им удалось спастись, бросив ягоды и убежав.

Школьник был госпитализирован с ушибами и царапинами поясницы и плеча. Его жизни ничего не угрожает. Мать ребёнка при этом не пострадала и находится в безопасности. По словам главного врача Больницы Коми-Пермяцкого округа Игоря Уточкина, у пострадавшего ушиб мягких тканей, задето плечо и бедро, серьёзных травм нет, состояние удовлетворительное. Пациента отправили на амбулаторное лечение после оказания медпомощи.

Ранее в американском штате Колорадо косолапый напал на туристку, а потом преследовал её целых полчаса. Женщина выбежала к людям, которые и помогли ей вызвать скорую, а зверь развернулся и ушёл в лес.