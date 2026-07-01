12-летний мальчик из Дербента спас двух тонувших в Каспийском море детей

В Дербенте 12-летний мальчик спас двух детей, которых сильное течение унесло в Каспийское море. Платон Шеин заметил девятилетнюю девочку и десятилетнего мальчика, когда они начали барахтаться в воде и звать на помощь.

Юный герой рассказал RT, что в тот день море было неспокойным. Он купался неподалёку, быстро подплыл к детям, подхватил их под мышки и удерживал на воде до прибытия спасателя и тренера.

«Я осознавал, что если я не среагирую быстро, то они, возможно, утонут», — отметил Платон.

Ранее в Петербурге с моста в Неву упала девушка. В этот момент рядом проходил пассажирский теплоход «Метеор», экипаж которого сумел оперативно вытащить её из воды с помощью спасательного круга.