В тихом омуте: Какие заболевания можно подхватить в природных водоёмах

Купание в природных водоёмах связано с реальными рисками, чаще всего люди заражаются кишечными инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями, предупредил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, заглатывание грязной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусам, энтеровирусам, дизентерии и сальмонеллёзу с диареей, рвотой и температурой.

Реже встречаются паразитарные болезни с длительной диареей и вздутием, а также «зуд купальщика», дерматиты, наружный отит, конъюнктивит, а в сильно загрязнённых водоёмах — лептоспироз и гепатит А. Опаснее всего стоячие и слабопроточные водоёмы, «дикие» пляжи рядом с деревнями и фермами. В такой воде быстрее накапливаются и дольше выживают паразиты.

«Городские пляжи при регулярном санитарном контроле относятся к умеренно безопасным, однако после ливней и в период сильной жары уровень микробного загрязнения там тоже растёт», — заключил собеседник «Газеты.ru».

Кстати, чаще всего в жару пищевые отравления вызывают арбузы и дыни. Разрезая плоды, мы открываем внутреннюю среду для микроорганизмов. Холодильник от этого не спасает.