В тихом омуте: Какие заболевания можно подхватить в природных водоёмах
Врач Неронов: В природных водоёмах можно заразиться кишечными инфекциями
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Купание в природных водоёмах связано с реальными рисками, чаще всего люди заражаются кишечными инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями, предупредил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, заглатывание грязной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусам, энтеровирусам, дизентерии и сальмонеллёзу с диареей, рвотой и температурой.
Реже встречаются паразитарные болезни с длительной диареей и вздутием, а также «зуд купальщика», дерматиты, наружный отит, конъюнктивит, а в сильно загрязнённых водоёмах — лептоспироз и гепатит А. Опаснее всего стоячие и слабопроточные водоёмы, «дикие» пляжи рядом с деревнями и фермами. В такой воде быстрее накапливаются и дольше выживают паразиты.
«Городские пляжи при регулярном санитарном контроле относятся к умеренно безопасным, однако после ливней и в период сильной жары уровень микробного загрязнения там тоже растёт», — заключил собеседник «Газеты.ru».
Кстати, чаще всего в жару пищевые отравления вызывают арбузы и дыни. Разрезая плоды, мы открываем внутреннюю среду для микроорганизмов. Холодильник от этого не спасает.
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