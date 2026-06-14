ЧМ по футболу
Трагедия в Старобельске
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
14 июня, 08:49

В тихом омуте: Какие заболевания можно подхватить в природных водоёмах

Врач Неронов: В природных водоёмах можно заразиться кишечными инфекциями

Обложка © GigaChat / Life.ru

Обложка © GigaChat / Life.ru

Купание в природных водоёмах связано с реальными рисками, чаще всего люди заражаются кишечными инфекциями, паразитами и кожными заболеваниями, предупредил врач-инфекционист, доктор медицинских наук Владимир Неронов. По его словам, заглатывание грязной воды может привести к гастроэнтериту, ротавирусам, энтеровирусам, дизентерии и сальмонеллёзу с диареей, рвотой и температурой.

Москвичам назвали 7 пляжей для безопасного купания
Москвичам назвали 7 пляжей для безопасного купания

Реже встречаются паразитарные болезни с длительной диареей и вздутием, а также «зуд купальщика», дерматиты, наружный отит, конъюнктивит, а в сильно загрязнённых водоёмах — лептоспироз и гепатит А. Опаснее всего стоячие и слабопроточные водоёмы, «дикие» пляжи рядом с деревнями и фермами. В такой воде быстрее накапливаются и дольше выживают паразиты.

«Городские пляжи при регулярном санитарном контроле относятся к умеренно безопасным, однако после ливней и в период сильной жары уровень микробного загрязнения там тоже растёт», — заключил собеседник «Газеты.ru».

От ожога до катаракты: Какие очки спасут глаза от испепеляющего Солнца
От ожога до катаракты: Какие очки спасут глаза от испепеляющего Солнца

Кстати, чаще всего в жару пищевые отравления вызывают арбузы и дыни. Разрезая плоды, мы открываем внутреннюю среду для микроорганизмов. Холодильник от этого не спасает.

Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.

BannerImage
Борис Эльфанд
  • Новости
  • Медицина
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar