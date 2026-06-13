От ожога до катаракты: Какие очки спасут глаза от испепеляющего Солнца

Солнцезащитные очки — это не просто модный аксессуар, их главная задача — защищать глаза от ультрафиолета, ведь интенсивное воздействие солнечного света может серьёзно навредить, предупредила врач-офтальмолог, микрохирург, кандидат медицинских наук Светлана Миргородская.

По её словам, сильный солнечный свет может повреждать фоторецепторы и пигментный эпителий сетчатки, что ведёт к заметному и порой необратимому снижению зрения. Угрозу представляет не только яркий свет, но и невидимый ультрафиолет: лучи типа В вызывают ожоги роговицы и конъюнктивы, способствуют развитию птеригиума и кератоконуса.

Лучи типа А проникают глубже, поражая хрусталик и сетчатку, повышая риск катаракты и возрастной макулярной дегенерации. Даже в пасмурную погоду глаза подвергаются воздействию ультрафиолета, поэтому важно использовать солнцезащитные очки всякий раз при длительном пребывании на солнце.

«При выборе очков важно обращать внимание не столько на степень затемнения линз, сколько на наличие качественной защиты от ультрафиолета. Оптимальным считается уровень фильтрации UV380—400...» — заключила собеседница RT.

Кстати, летом солнечный ожог можно получить не только на пляже, но и по дороге в офис. Life.ru разобрался, как городское солнце обманывает кожу, что делать при ожоге и когда пора обращаться к врачу.