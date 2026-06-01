Офтальмолог объяснил, в каких линзах можно плавать в бассейне

В мягких контактных линзах можно заниматься спортом, но категорически нельзя плавать, иначе вода с множеством бактерий попадёт под линзу и вызовет серьёзное воспаление. Об этом предупредил врач-офтальмолог, младший научный сотрудник ФГБНУ им. Краснова Константин Барышев.

«Если речь о бассейне, то в воде содержатся агрессивные очищающие вещества, чаще всего хлор, которые оказывают сильное раздражающее действие на глаз, что также приводит к воспалению», — отметил эксперт в беседе с «Газетой.ru».

