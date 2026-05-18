Разглядеть дедлайны: Офтальмолог назвала простые правила, которые помогут уберечь глаза при работе в офисе

Длительная работа за компьютером и сухой воздух в офисе могут стать серьёзной причиной зрительной усталости и дискомфорта. Глаза — один из главных инструментов человека, их состояние способно влиять на нашу продуктивность и общее самочувствие. Руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон» (врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук) Елена Корнилова поделилась с Life.ru ключевыми правилами взаимодействия с устройствами на работе.

Современные экраны излучают коротковолновой синий свет, который может вызывать усталость глаз при длительной работе с цифровыми устройствами. Он рассеивается сильнее, чем другие цвета, и для его фокусировки на нём требуется дополнительное напряжение глаз. Кроме того, синий свет играет важную роль в регулировании биоритмов человека. Воздействие избыточного количества синего света в вечернее время может приводить к нарушению выработки мелатонина, ухудшая процесс засыпания и качество сна. Именно поэтому важно учитывать индивидуальную чувствительность к экранной нагрузке и при необходимости консультироваться в салоне оптики или клинике для подбора средств защиты. Елена Корнилова Руководитель направления профессионального развития ООО «Джонсон & Джонсон» (врач-офтальмолог, кандидат медицинских наук)

Эксперт советует офисным сотрудникам, нуждающимся в коррекции зрения и пользующимся контактными линзами, отдавать предпочтение вариантам с фильтром синего света — они могут способствовать снижению зрительного напряжения. Тем, кто в течение дня часто переключается между разными устройствами, важно обратить внимание на антибликовые покрытия в линзах и правильно выстроенное освещение своего пространства: свет должен падать с левой стороны, а экран находиться чуть ниже уровня глаз. При работе в вечерние часы нужно использовать режим «тёплого света», а лучше — дать отдохнуть и глазам, и себе.

Специалист подчёркивает, что экран правильнее размещать на расстоянии 40–70 см от глаз, а его яркость и контрастность регулировать в соответствии с освещением в помещении. Ключевую роль играет и цифровая гигиена. Простое правило «20–20–20» помогает снизить усталость: каждые 20 минут стоит на 20 секунд переводить взгляд на объект на расстоянии не менее 6 метров (20 футов).

