День света 16 мая: учёные доказали, что синий экран перед сном крадёт у вас 2 часа жизни каждую ночь

16 мая весь мир отмечает Международный день света. Этот праздник учредили в 2017 году, чтобы напомнить человечеству о роли света в науке, культуре и медицине. Но большинство людей даже не догадываются, насколько сильно свет управляет их жизнью. Life.ru раскрывает, как именно свет может улучшить качество вашей жизни... И как ухудшить в разы.

Синий экран перед сном

Влияние света на здоровье человека: сон, настроение и биологические часы. Фото © Shutterstock / FOTODOM / ORION PRODUCTION

Вы легли в кровать и решили посмотреть видео перед сном. Прошёл час, потом два. Глаза красные, веки тяжёлые, но заснуть не можете. Ворочаетесь до трёх ночи, а утром встаёте разбитым. Виноват синий свет экранов. Он подавляет выработку мелатонина — гормона сна, который сообщает мозгу, что пора отдыхать.

Эволюция научила человека засыпать с наступлением темноты. Синий спектр света мозг воспринимает как дневной сигнал: солнце ещё светит, значит, спать рано. Экраны телефонов, планшетов, ноутбуков излучают именно этот диапазон. Даже полчаса в телефоне перед сном сдвигают засыпание на час. Результат: вы спите меньше, качество сна хуже, утром чувствуете себя как выжатый лимон. Хроническое недосыпание накапливается, иммунитет падает, настроение портится, продуктивность стремится к нулю.

Зима без солнца

Встаёте в темноте, едете на работу в темноте, возвращаетесь домой в темноте. Солнце видите только в выходные, если повезёт. К февралю настроение на нуле, хочется лежать под одеялом и ничего не делать. Это не лень и не слабость характера. Это сезонное аффективное расстройство, депрессия от недостатка солнечного света.

Солнечный свет запускает выработку серотонина — гормона радости и энергии. Когда света мало, серотонина тоже мало. Человек становится вялым, апатичным, раздражительным. В северных странах, где зимой света почти нет, уровень депрессии зашкаливает. Люди спасаются светотерапией: сидят перед специальными лампами по 30 минут каждое утро. Искусственный яркий свет частично компенсирует отсутствие солнца и возвращает настроение к жизни.

Первые 15 минут после пробуждения

Синий свет экранов и мелатонин: почему телефон перед сном разрушает сон. Фото © Shutterstock / FOTODOM / WOSUNAN

Просыпаетесь в тёмной комнате с плотными шторами, включаете тусклый свет, пьёте кофе в полумраке. Чувствуете себя сонным и вялым до обеда. Мозг не получил сигнал о начале дня. Циркадные ритмы работают просто: яркий свет утром говорит телу: «Просыпайся, начинаем работать», а темнота вечером говорит: «Успокаивайся, готовься ко сну».

Если утром света мало, организм остаётся в режиме полусна. Мелатонин продолжает вырабатываться, внимание рассеянное, реакции замедленные. Достаточно открыть шторы и впустить солнечный свет или включить яркую лампу на 15 минут. Это запускает выработку кортизола — гормона бодрости. Энергия появляется естественным путём, без литров кофе. Люди, которые начинают день с яркого света, чувствуют себя активнее и спят лучше ночью.

Тусклая лампа и тревога

Вы сидите дома при слабом освещении, смотрите сериал в полумраке, готовите ужин при тусклой лампочке. Постепенно накатывает тревога. Мысли крутятся по кругу, всё кажется хуже, чем есть. Вы списываете это на усталость или проблемы, но причина может быть в освещении. Тусклый свет вечером сбивает циркадные ритмы и усиливает тревожность.

Исследования показывают: люди, которые живут при недостаточном освещении, чаще страдают от тревожных расстройств. Мозг не понимает, какое сейчас время суток. Гормональная система путается. Кортизол и мелатонин вырабатываются не вовремя. Результат: внутреннее напряжение, беспричинная тревога, панические атаки. Правильное освещение вечером — мягкое, тёплое, но достаточно яркое для комфорта — помогает мозгу успокоиться и переключиться на режим отдыха.

Свет в три часа ночи

Сезонная депрессия от недостатка солнечного света: симптомы и лечение. Фото © Shutterstock / FOTODOM / Kopytin Georgy

Миллионы лет человек жил по солнечному циклу: рассвет, день, закат, ночь. Организм настроен на этот ритм. Но за последние сто лет всё изменилось. Искусственное освещение доступно круглосуточно. Мы включаем яркий свет в три ночи, смотрим телевизор до утра, работаем при белых лампах в полночь. Биологические часы сходят с ума.

Постоянное воздействие искусственного света нарушает выработку мелатонина, повышает риск ожирения, диабета, сердечно-сосудистых заболеваний и рака. Ночные работники и люди с плавающим графиком страдают больше всех. Их организм не может синхронизироваться с внешним миром. Гормоны вырабатываются хаотично, иммунитет падает, настроение скачет. Единственный выход: максимально приблизить световой режим к естественному. Яркий свет днём, приглушённый — вечером, полная темнота ночью.

Свет управляет вашей жизнью сильнее, чем вы думаете. Он определяет, когда вы заснёте и как выспитесь, влияет на настроение, энергию, тревожность, регулирует гормоны, иммунитет, обмен веществ. Попробуйте простой эксперимент: открывайте шторы утром, сразу после пробуждения, выходите на 15 минут на солнце днём, приглушайте свет за два часа до сна, убирайте телефон из спальни. Через неделю заметите разницу: засыпать станет легче, просыпаться — приятнее, настроение — стабильнее. А раз уж мы заговорили о том, как свет влияет на сон и усталость, проверьте себя: выберите цитату из советских фильмов и узнайте, насколько вы измотаны хроническим недосыпанием!