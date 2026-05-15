На Земле началась очередная магнитная буря

На Земле начались колебания геомагнитной обстановки, сообщает Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН. Планету в шесть утра 15 мая накрыла магнитная буря, которая сначала достигла класса мощности G2 (средний уровень) и держалась три часа.

Позднее обстановка успокоилась и до обеда оставалась в «жёлтой» зоне, а затем и вовсе стихла. Следующее повышение ожидается в районе 21:00 мск. Кроме того, в шесть утра субботы, 16 мая, буря снова наберёт силу, но уже до класса G1 (слабый уровень) — и продержится три часа. По прогнозам учёных, возмущения продлятся до конца недели.

Life.ru уже предупреждал о майских магнитных бурях. На середину мая прогнозировали слабые бури уровня G1, которые могут повлиять на магнитосферу Земли. Геомагнитные возмущения ожидались 15 и 16 мая. После этого, по словам специалистов, 17 и 18 мая колебания постепенно пойдут на спад. К 19 мая магнитосфера полностью успокоится.