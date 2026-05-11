Магнитная буря ударит по Земле 15 и 16 мая

На середину мая прогнозируются магнитные бури слабого уровня G1, которые могут повлиять на геомагнитную обстановку Земли. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН.

Геомагнитные возмущения начнутся 15 и 16 мая и достигнут уровня G1. После этого периода, как уточняют специалисты, 17 и 18 мая интенсивность колебаний постепенно пойдёт на спад. К 19 мая прогнозируется полное восстановление стабильного состояния магнитосферы.

Учёные обращают внимание, что в период повышенной солнечной активности возможны изменения самочувствия у метеозависимых людей. Тем, кто чувствительно реагирует на такие явления, рекомендуется уделять больше времени отдыху и избегать стрессовых нагрузок.

Ранее учёные допустили вероятность новой мощной солнечной вспышки 13 мая. Специалисты отмечают, что активная группа солнечных пятен может накопить достаточное количество энергии для нового выброса примерно за трое суток после предыдущих событий.