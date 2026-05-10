«Вот это взрыв!»: Мощная вспышка зафиксирована на Солнце, она длилась почти 40 минут

На обратной стороне Солнца зафиксирована новая активная область под номером 4436, которая произвела вспышку класса M5.7. Об этом сообщили представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своём телеграм-канале.

«Вау, вот это взрыв», — подписали они публикацию.

Помимо этого, представители лаборатории предупредили, что за попытки сеять панику и распространять сообщения в духе «все мы умрём» они будут отправлять в бан. К слову, учёные также добавили, что ранее в этом же районе уже фиксировалась активность.

Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на светиле случилась вспышка среднего класса M. Это явление, по данным учёных, не представляет никакой опасности для нашей планеты.