«Вот это взрыв!»: Мощная вспышка зафиксирована на Солнце, она длилась почти 40 минут
ИКИ РАН: На Солнце произошла мощная вспышка M5.7
Обложка © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
На обратной стороне Солнца зафиксирована новая активная область под номером 4436, которая произвела вспышку класса M5.7. Об этом сообщили представители лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своём телеграм-канале.
Солнечная вспышка. Видео © Telegram / Лаборатория солнечной астрономии (XRAS)
«Вау, вот это взрыв», — подписали они публикацию.
Помимо этого, представители лаборатории предупредили, что за попытки сеять панику и распространять сообщения в духе «все мы умрём» они будут отправлять в бан. К слову, учёные также добавили, что ранее в этом же районе уже фиксировалась активность.
Ранее в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН сообщили, что на светиле случилась вспышка среднего класса M. Это явление, по данным учёных, не представляет никакой опасности для нашей планеты.
