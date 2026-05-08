На Солнце сняли красивую вспышку с эффектным взрывом

Сегодня, в 18:14 мск, на Солнце была зафиксирована сильная вспышка балла М2.6, ставшая первым событием такого уровня за последние три дня. До этого произошли три обычные вспышки класса С.

Видео, опубликованное Лабораторией солнечной астрономии ИКИ РАН, демонстрирует яркое извержение на левом краю звезды, где с обратной стороны появились крупные группы пятен.

Такие вспышки могут оказывать влияние на космическую погоду, спутники и системы связи, что привлекает внимание учёных по всему миру. По прогнозу исследователей, с 7 по 8 мая вероятность магнитных бурь на Земле будет повышенной из-за роста скорости солнечного ветра.