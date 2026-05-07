Солнечный ветер обрушит на Землю магнитные бури 7 и 8 мая

С 7 по 8 мая вероятность магнитных бурь на Земле будет повышенной из-за роста скорости солнечного ветра. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Заметно увеличенной будет вероятность геомагнитных событий 7 и 8 мая из-за ожидающегося роста скорости солнечного ветра в окрестностях Земли. В каждый из двух дней присутствуют шансы примерно 1/3 на магнитную бурю (красный уровень) и 1/3 на более слабые геомагнитные возмущения (жёлтый уровень)», — говорится в сообщении.

Общая интенсивность грядущих магнитных бурь на Земле пока оценивается как средняя, умеренная. Более сильный период возмущений, по прогнозу учёных, ожидается с 15 по 18 мая.

Ранее ночью во вторник Землю накрыла магнитная буря, которую предсказывали модели. Однако учёные сомневались, случится ли она на самом деле, потому что скорость солнечной плазмы была очень низкой — но именно она и вызвала возмущения. В ночь с 4 на 5 мая, несмотря на ожидаемый спокойный период на все праздники, начались довольно заметные бури. На пике, около полуночи, они достигли уровня G2 — это средние магнитные бури.