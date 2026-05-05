В ночь на вторник Землю накрыла магнитная буря, которую ранее предсказывали математические модели. Реальность события вызывала сомнения из-за крайне низкой скорости солнечной плазмы — именно она спровоцировала геомагнитные возмущения. Об этом рассказали представители Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН в своём телеграм-канале.

Магнитная буря уровня G2 накрыла Землю ночью.

«В ночь с 4 на 5 мая на фоне ожидавшейся все майские праздники "зелёной улицы" начались довольно заметные магнитные бури, которые на пике, пришедшемся примерно на полночь, достигли уровня G2 (средние бури)», — сказано в публикации.

Учёные (ИКИ) РАН до конца не хотели верить в возможность начавшейся магнитной бури.

Причиной геомагнитных колебаний стал медленный корональный выброс плазмы, который зарегистрировали и просчитали на моделях ещё 30 апреля. В лаборатории признались: несмотря на то, что математика умнее человека, внутри теплилась надежда, что эта структура распадётся за почти недельное путешествие от Солнца, но она не исчезла и в итоге добралась до планеты минувшей ночью. Там же отметили, что за подобный расчёт можно испытывать гордость — и люди почти наверняка испытывали бы.

Ночные бури, как это нередко случается, спровоцировали довольно интенсивные полярные сияния, достигшие примерно восьми баллов из десяти, уточнили специалисты. По их словам, это, вероятно, один из последних шансов полюбоваться сиянием до осени, поскольку летом даже очень серьёзные геомагнитные события не приводят к видимым эффектам — ночи слишком короткие, а небо чересчур светлое.

На данный момент вспышечная активность Солнца остаётся невысокой, однако через три-четыре дня расклад может поменяться: на восточном краю звезды покажется крупная активная зона, которая, как предполагают учёные, вызовет очередную волну возмущений. Судя по графику, опубликованному на сайте лаборатории, нынешняя буря уже завершилась и, согласно прогнозам, больше не вернётся.

