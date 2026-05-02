Солнце ни при чём: Учёный объяснил истинную причину мигрени и развенчал миф о магнитных бурях

В воскресенье, 3 мая, отмечается Всемирный день Солнца. В связи с этим многие вновь заговорили о влиянии светила на наше самочувствие. Однако старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат медицинских наук Валерий Литвинов развенчал популярный миф о том, что мигрень провоцируют магнитные бури и солнечные вспышки.

«Это излучение достаточно интенсивное, чтобы нарушить атмосферный слой, где проходят сигналы связи и волны GPS – ионосферу. Но пройти дальше до Земли и физически воздействовать на людей оно не может. Соответственно, оно не является первопричиной», – заявил кандидат медицинских наук в разговоре с ТАСС.

Тогда откуда берётся мучительная головная боль? По словам Литвинова, единственная причина её возникновения – перегрузка нервной системы. Это состояние появляется из-за нервного перенапряжения. А также из-за сниженного адаптационного потенциала – то есть умения организма подстраиваться под новые внешние условия.

При этом эксперт уточнил, что само нервное перенапряжение ослабляет организм. И уже на этом фоне некоторые факторы, такие как жара, духота, сырость или употребление алкоголя, могут выступать в роли триггеров – они не порождают мигрень, но способны дополнительно ухудшить самочувствие.

