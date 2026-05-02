2 мая, 00:23

Солнце ни при чём: Учёный объяснил истинную причину мигрени и развенчал миф о магнитных бурях

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Andrey_Popov

В воскресенье, 3 мая, отмечается Всемирный день Солнца. В связи с этим многие вновь заговорили о влиянии светила на наше самочувствие. Однако старший научный сотрудник кафедры «Химия и биотехнология» Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), кандидат медицинских наук Валерий Литвинов развенчал популярный миф о том, что мигрень провоцируют магнитные бури и солнечные вспышки.

Эксперт пояснил: излучение от вспышек на Солнце действительно очень мощное. Оно способно нарушить работу атмосферного слоя ионосферы, где проходят сигналы связи и волны GPS. Но пройти дальше и физически воздействовать на организм человека оно просто не может.

«Это излучение достаточно интенсивное, чтобы нарушить атмосферный слой, где проходят сигналы связи и волны GPS – ионосферу. Но пройти дальше до Земли и физически воздействовать на людей оно не может. Соответственно, оно не является первопричиной», – заявил кандидат медицинских наук в разговоре с ТАСС.

Тогда откуда берётся мучительная головная боль? По словам Литвинова, единственная причина её возникновения – перегрузка нервной системы. Это состояние появляется из-за нервного перенапряжения. А также из-за сниженного адаптационного потенциала – то есть умения организма подстраиваться под новые внешние условия.

При этом эксперт уточнил, что само нервное перенапряжение ослабляет организм. И уже на этом фоне некоторые факторы, такие как жара, духота, сырость или употребление алкоголя, могут выступать в роли триггеров – они не порождают мигрень, но способны дополнительно ухудшить самочувствие.

Ранее Life.ru писал об опасности самолечения от мигрени. В подмосковной Балашихе 31-летняя женщина двадцать лет мучилась головными болями и постоянно глотала обезболивающие. В очередной раз по рецепту она выпила таблетки от мигрени перед сном, а утром проснулась с отёкшим лицом и сыпью на руках. У неё диагностировали синдром Стивенса – Джонсона – редкую и опасную аллергическую реакцию, при которой поражаются кожа и внутренние органы. Две недели женщина провела в реанимации, и сейчас ей предстоит долгое восстановление.

BannerImage
Юния Ларсон
