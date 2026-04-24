«Снесло бы полгорода»: Учёный рассказал об астероидах-невидимках, по-настоящему опасных для Земли

Астероиды, приближающиеся к Земле со стороны Солнца, трудно обнаружить из-за яркого света, и теоретически они могут неожиданно столкнуться с нашей планетой — как Челябинский метеорит. Об этом в беседе с РИА «Новости» рассказал кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник Института прикладной астрономии РАН Николай Железнов.

«Есть астероиды, например так называемая группа Атиры, у которых орбиты лежат вообще внутри орбиты Земли. Они приближаются к Земле со стороны от Солнца. Их можно обнаруживать только на рассвете или на закате. Их более 30 уже открыто. Из-за своей «невидимости» они могут нести реальную угрозу столкновения с Землей», — объяснил учёный агентству.

По словам астронома, были случаи, когда такие объекты засекали уже после того, как они пролетали мимо планеты. Сам Челябинский астероид (около 30 метров в поперечнике) тоже двигался со стороны Солнца, поэтому наземные средства не смогли его заблаговременно зафиксировать.

Железнов отметил, что столкновения с подобными телами случаются несколько раз за столетие. Челябинску, по его мнению, повезло, поскольку объект взорвался на высоте примерно 25 километров.

«Чуть пониже, километров хотя бы на пяток, это бы снесло бы половину города. Потому что взрыв был в 200 килотонн, мощная ударная волна на Земле нанесла бы большие разрушения», — предупредил специалист.

Полноценно отслеживать такие астероиды можно только с помощью телескопа, выведенного на земную орбиту. Подобные проекты существуют, но до их реализации ещё далеко, добавил Железнов.

Ранее Николай Железнов сообщил, что специалистам на сегодняшний день известно порядка 40 тысяч небесных объектов, траектории которых проходят в опасной близости от Земли. Всего же в Солнечной системе зарегистрировано свыше миллиона астероидов, причём основная их масса сосредоточена в так называемом Главном поясе — области между Марсом и Юпитером.