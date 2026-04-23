На Солнце произошла первая за последние две недели вспышка средней мощности класса M. Для Земли это событие не представляет угрозы. Об этом сообщили в Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.

На Солнце зафиксирована вспышка класса M впервые за две недели.

«На Солнце, судя по одновременным измерениям потоков рентгеновского излучения, произошла первая за 2 недели вспышка класса M (точный балл — M1.65). Последний раз событие данного класса наблюдалось 9 апреля», — говорится в сообщении.

Вспышка была зарегистрирована космическими приборами около 8:00 по московскому времени. Яркое явление возникло у края солнечного диска, с левой его стороны. По оценкам учёных, произошедший выброс плазмы не направлен в сторону Земли, поэтому влияние на планету исключается. Ситуация классифицируется как нейтральная.

На Солнце зафиксирована вспышка класса M впервые за две недели.

Специалисты также отметили необычную структуру события — по их данным, взрыв мог иметь двойной характер. Вторая активная зона находилась рядом, на значительном расстоянии порядка миллиона километров. Отдельно исследователи обратили внимание на активную область под номером 4420, которая продолжает быстро увеличиваться. Если динамика сохранится, к концу недели возможны более мощные проявления.

В дальнейшем эта зона может оказаться в центральной части солнечного диска, откуда выбросы способны идти прямо в сторону планеты. В таком случае риски воздействия заметно возрастут.

