Чернила с Земли в камнях с Марса: Как лаборатории «загрязняют» космические находки

Следы спирта и веществ, похожих на земные чернила, обнаружили в марсианских метеоритах, однако причина оказалась неожиданно земной — загрязнение в лабораториях. Подробности исследования опубликованы в журнале Applied Geochemistry. Учёные проанализировали несколько метеоритов, предположительно доставленных с Марса, и выявили в них посторонние примеси.

Отдельно отмечается, что происхождение таких образцов обычно подтверждается изотопным анализом, позволяющим отличить марсианские породы от земных и лунных. Как объясняется в материале, загрязнение происходит уже после попадания метеоритов в лаборатории, где их обрабатывают и подготавливают к исследованию.

При распиливании образцов могут оставаться следы инструментов, а при дальнейшей работе — вещества, используемые для очистки оборудования, включая спирт. Следы чернил, по данным исследователей, могли попасть на образцы через контакт с перчатками сотрудников или предметами, находящимися рядом с материалами.

Учёные подчёркивают, что даже в условиях строгих лабораторий полностью исключить такие примеси крайне сложно. В связи с этим специалисты обращают внимание на необходимость ещё более жёстких протоколов работы с внеземными образцами, особенно в контексте будущих миссий по доставке грунта с Марса.

