Космонавт допустил наличие жизни на Марсе, и вот почему

Лётчик-космонавт, Герой России Сергей Волков поделился своим мнением о возможности жизни на Марсе. Во время общения с РИА «Новости» он заявил, что обнаружение воды на планете даёт серьёзные основания предполагать присутствие там каких-то форм жизни.

«Есть ли жизнь на Марсе — это один из самых частых вопросов, которые мне задают на встречах. Обычно отвечаю как герой знаменитого фильма: «Есть ли жизнь на Марсе, нет ли жизни на Марсе, науке это пока не известно». Но по факту мы знаем, что вода там найдена. Так что в какой-то форме жизнь присутствует, потому что вода — это жизнь», — заявил Волков.

Космонавт добавил, что на Марс нужно лететь, ведь там живут бактерии.

Также, по его словам, космонавтов часто спрашивают о встречах с инопланетянами, о том, действительно ли американцы высаживались на Луну, и почему космонавты перед стартом традиционно смотрят фильм «Белое солнце пустыни».

Сергей Волков — представитель первой космической династии, первый в мире космонавт во втором поколении. Он совершил три космических полёта, проработав на борту Международной космической станции в общей сложности 547 суток. За время миссий он четырежды выходил в открытый космос. Самый продолжительный его полёт длился 191 день.

Ранее заместитель главы департамента космических систем «Роскосмоса» Денис Кутовой заявил, что Россия планирует отправить к Венере сразу три космических аппарата, чтобы выяснить, есть ли там жизнь. По словам представителя госкорпорации, один из аппаратов совершит посадку на поверхность планеты, второй выйдет на орбиту, а третий запустит аэростаты, которые будут «висеть» в венерианской атмосфере. Именно в облаках Венеры, отметил Кутовой, температура сопоставима с земной, и именно там теоретически возможна жизнь.