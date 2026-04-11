Небесная сокровищница: В РАН объяснили, зачем людям осваивать Луну

Космос всё чаще рассматривают не как объект научных исследований, а как территорию для добычи полезных ископаемых, и Луна в этом плане занимает особое место. Об этом рассказал ведущий научный сотрудник отдела космической баллистики ИКИ РАН Натан Эйсмонт.

По словам эксперта, сейчас есть реальные планы использовать ресурсы естественного спутника Земли — речь идёт о редкоземельных металлах, без которых невозможно производство современной электроники (смартфонов, компьютеров, медоборудования, военной техники). Сегодня их добыча сосредоточена в основном в Китае, что создаёт риск монополии и дефицита.

«Если они кончатся, что делать? И вот тут возникает идея: а может быть, на Луне это есть?» — задаётся вопросом учёный в интервью Пятому каналу.

В отличие от первой лунной гонки 1960-х (политического соревнования СССР и США), нынешний интерес к спутнику носит прагматический характер. Россия, США, Китай, Индия — все участвуют во второй лунной гонке, и главная цель — найти ресурсы. Причём эти прогнозы, подчёркивает Эйсмонт, не взяты с потолка: частные компании, заинтересованные в прибыли, уже вкладывают в лунные проекты реальные деньги.

Говоря о коммерческом освоении Луны, эксперт отметил американского миллиардера Илона Маска: его SpaceX предлагает запуски дешевле, чем кто-либо в мире (включая Россию), благодаря поточной разработке носителей. Но удешевление запуска — лишь половина дела. Главная проблема — обратная доставка ресурсов на Землю. Маск предложил элегантное решение: использовать не ракеты, а электромагнитный рельсотрон, который разгоняет возвращаемый аппарат с помощью электроэнергии. Это будет существенно дешевле.

Интересно, что идея обитаемой базы на Луне не нова. Эйсмонт напомнил: ещё в 1960-е главный конструктор Сергей Королёв предлагал построить на спутнике настоящую деревню, и дело дошло до изготовления рабочих чертежей. Однако потом интерес сошёл на нет, и проекты свернули. Сегодня, когда технологии шагнули вперёд, а потребность в редкоземельных металлах выросла, эти идеи обретают второе дыхание. Среди наиболее активных участников — Илон Маск, резюмировал учёный.

