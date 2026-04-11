Айзекман: NASA планирует продолжать полёты к Луне до высадки в 2028 году

США намерены и дальше отправлять управляемые миссии к Луне вплоть до предполагаемой высадки в 2028 из-за успеха «Артемиды-2». Об этом заявил глава NASA Джаред Айзекман.

По его словам, астронавты «вновь в строю» в вопросе отправки людей на Луну и возвращения на Землю. В качестве конечной цели, как он утверждает, обозначены высадка на поверхность Луны в 2028 году и начало строительства лунной базы.

Напомним, сегодня ночью астронавты лунной миссии «Артемида-2» вернулись на Землю после первого за более чем полвека пилотируемого облёта Луны, в ходе которого проверялась готовность систем Orion и SLS к отправке людей в глубокий космос для будущего устойчивого возвращения астронавтов на лунную поверхность. Помимо тестирования жизнеобеспечения и навигации, экипаж провёл уникальные научные исследования, включая наблюдение обратной стороны спутника Земли и изучение влияния дальнего космоса на здоровье человека. В ходе этого полёта астронавты NASA удалились от Земли на рекордное расстояние и впервые за 50 лет показали невидимую с нашей планеты сторону Луны — о том, что там находится и почему земляне её не видят, можно прочитать в материале Life.ru.

Ранее стало известно, что Джайред Айзекман также намерен посетить Байконур, чтобы засвидетельствовать пилотируемый запуск российского корабля. Отмечается, что он состоится не ранее июля текущего года. В рамках старта астронавт NASA Анил Менон отправится к МКС в свой первый полёт. Он полетит на борту корабля «Союз МС-29» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Петром Дубровым и Анной Кикиной.