Стало известно, когда глава NASA посетит Байконур

Руководитель Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) Джаред Айзекман планирует прибыть на космодром Байконур, чтобы стать свидетелем очередного пилотируемого запуска российского корабля «Союз». Визит состоится не ранее июля текущего года. Такой информацией делится ТАСС со ссылкой на пресс-службу NASA.

По информации ведомства, Айзекман намерен посетить старт, в рамках которого астронавт NASA Анил Менон отправится к Международной космической станции (МКС) в свой первый полёт. Он полетит на борту корабля «Союз МС-29» вместе с космонавтами «Роскосмоса» Петром Дубровым и Анной Кикиной.

В NASA также подчеркнули, что глава агентства продолжит встречи с руководителями всех зарубежных космических ведомств, с которыми США сотрудничают в рамках работы на станции. Так в ведомстве прокомментировали возможность личной встречи Айзекмана с главой «Роскосмоса» Дмитрием Бакановым.

