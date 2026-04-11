«Там существует жизнь»: В «Роскосмосе» рассказали о российской миссии на Венере

Россия планирует отправить к Венере сразу три космических аппарата, чтобы выяснить, есть ли там жизнь. Об этом рассказал заместитель главы департамента космических систем «Роскосмоса» Денис Кутовой.

По словам представителя госкорпорации, один из аппаратов совершит посадку на поверхность планеты, второй выйдет на орбиту, а третий запустит аэростаты, которые будут «висеть» в венерианской атмосфере. Именно в облаках Венеры, отметил Кутовой, температура сопоставима с земной, и именно там теоретически возможна жизнь.

«Исследовано и открыто столько звёздных систем, в которых есть планеты, что по теории вероятности должно быть место во Вселенной, где сложились точно такие же условия, как на Земле. И там существует жизнь. Обязательно. Я в это верю. Хотя это место может быть где-то очень далеко, и мы не скоро узнаем об этом», — поделился с радио «Комсомольская правда» замглавы департамента.

Ранее глава Института космических исследований РАН допустил, что Венера может быть пригодна для жизни, невзирая на чудовищную жару на её поверхности. Дело в том, что на пятидесятикилометровой высоте в облачном слое царят вполне земные условия: около 40 градусов тепла, а атмосферное давление почти не отличается от привычного нам.