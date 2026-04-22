«Роскосмос» опубликовал снимок Земли, от которого захватывает дух

Новый снимок Земли представил «Роскосмос» в честь Международного экологического праздника, который ежегодно отмечается 22 апреля. Изображение было получено с орбиты и демонстрирует планету с высоты космического пространства.

День Земли считается глобальной инициативой, направленной на привлечение внимания к вопросам экологии и сохранения окружающей среды. Традиционно в этот день проводятся различные акции и мероприятия, объединяющие людей в стремлении защитить природу и повысить экологическую ответственность.

Ранее участники космических миссий уже делились уникальными кадрами Земли, снятыми с орбиты и за её пределами. Командир миссии «Артемида-2» опубликовал видео земного заката на фоне Луны. Редкое явление он снял на обычный смартфон, не используя дополнительную обработку или монтаж.