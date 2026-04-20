Первое видео на iPhone из космоса: Командир «Артемиды-2» снял завораживающий закат Земли на Луне

Напомним, что астронавты миссии «Артемида-2» (Грегори Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен) уже вернулись на Землю после первого за полвека пилотируемого облёта Луны. В ходе миссии проверили готовность космических кораблей Orion и SLS для будущих миссий в глубокий космос и устойчивого возвращения на лунную поверхность. Также за время этой миссии астронавты NASA установили рекорд, удалившись от Земли на максимальное расстояние. Кроме того, они впервые за полвека продемонстрировали обратную сторону Луны, которая скрыта от земного наблюдателя. Подробнее о том, что находится на этой стороне и почему её не видно с Земли, — в материале Life.ru.