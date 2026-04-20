Первое видео на iPhone из космоса: Командир «Артемиды-2» снял завораживающий закат Земли на Луне
Командир миссии «Артемида-2» Рид Уайзмен опубликовал в соцсети X впечатляющее видео земного заката, снятое на фоне Луны. Астронавт признался, что не смог удержаться и достал свой сотовый телефон, чтобы запечатлеть редкое явление.
Командир «Артемиды-2» показал закат Земли с Луны, снятый на обычный iPhone. Видео © Х / astro_reid
«Как будто наблюдаешь закат на пляже с самого чужого места в космосе, я не смог устоять и снял видео на iPhone земного заката... Это без обрезки, без монтажа с 8-кратным зумом, который вполне сравним с видом человеческого глаза. Наслаждайтесь», — написал Уайзмен.
Подписчики уже назвали видео заката «завораживающим» и «космической поэзией». Многие отметили, что кадры, снятые на обычный смартфон, выглядят как кадры из научно-фантастического фильма.
Напомним, что астронавты миссии «Артемида-2» (Грегори Рид Уайсмен, Виктор Гловер, Кристина Кук и Джереми Хансен) уже вернулись на Землю после первого за полвека пилотируемого облёта Луны. В ходе миссии проверили готовность космических кораблей Orion и SLS для будущих миссий в глубокий космос и устойчивого возвращения на лунную поверхность. Также за время этой миссии астронавты NASA установили рекорд, удалившись от Земли на максимальное расстояние. Кроме того, они впервые за полвека продемонстрировали обратную сторону Луны, которая скрыта от земного наблюдателя. Подробнее о том, что находится на этой стороне и почему её не видно с Земли, — в материале Life.ru.
Обложка © Х / astro_reid