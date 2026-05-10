10 мая, 19:39

Учёные предупреждают о новой сильной вспышке на Солнце совсем скоро

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Lia Koltyrina

Учёные допустили появление новой солнечной вспышки на солнце 13 мая. Об этом говорится в сообщении Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН.

«Если считать, что разница между событиями в 3 суток — это то время, которое необходимо данной группе пятен для накопления энергии, то следующую сильную вспышку можно ожидать в среду, 13 мая. Можно заметить, что к этому времени область, которая сейчас движется от края солнечного диска к его центру, войдёт в зону влияния на Землю», — говорится в сообщении.

Ранее на обратной стороне Солнца была зафиксирована новая активная область под номером 4436, которая произвела вспышку класса M5.7. Как отметили в лаборатории ИКИ РАН, через два дня эта группа должна войти в зону влияния на Землю. Помимо этого, представители лаборатории предупредили, что за попытки сеять панику и распространять сообщения в духе «все мы умрём» они будут отправлять в бан.

Тимур Хингеев
