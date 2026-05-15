Австрийский космонавт Франц Фибек признался, что хотел бы увидеть инопланетян

Австрийский космонавт Франц Фибек заявил, что не верит в существование инопланетян, однако признался, что всё равно хотел бы столкнуться с чем-то необъяснимым в космосе. Об этом пишет РИА «Новости».

Фибек рассказал, что за время своего полёта не видел ни НЛО, ни признаков внеземных цивилизаций. При этом он отметил, что ему было бы интересно встретить нечто подобное.

Тема НЛО в последнее время вновь активно обсуждается после публикации Пентагоном рассекреченных видеозаписей с неопознанными объектами. Ранее в сети обратили внимание на кадры, где пользователи увидели фигуру, напоминающую «херувима» из ветхозаветной книги пророка Иезекииля. Власти США заявляли, что эти материалы ещё не получили окончательной экспертной оценки.