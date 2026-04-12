Глаза — индикатор болезней: офтальмолог раскрыл 3 тревожных сигнала, которые многие игнорируют

Глаза могут указывать не только на проблемы со зрением, но и на системные нарушения в организме. Об этом рассказал Life.ru врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA Антон Казанцев, выделив три симптома, требующих внимания.

Глаза ежедневно сообщают о состоянии организма, и симптомы вроде сухости, появления мушек перед глазами или постоянного напряжения нельзя игнорировать. Эти сигналы могут указывать как на локальные проблемы зрения, так и на системные нарушения здоровья. Антон Казанцев Врач-офтальмолог и генеральный директор офтальмологического центра VISTA

Сухость глаз, по его словам, проявляется ощущением песка или пыли, жжением, резью, усиливающейся при моргании или в сухом воздухе. Также возможны покраснение, зуд, быстрая утомляемость, слезотечение, светобоязнь и временная нечёткость зрения. Если увлажняющие капли не помогают в течение двух–трёх недель, особенно при ухудшении зрения, воспалении или выраженном жжении, необходимо обратиться к врачу — самолечение недопустимо.

Появление мушек перед глазами чаще связано с возрастными изменениями стекловидного тела, особенно после 40–45 лет. Однако их резкое увеличение, вспышки света, ощущение «занавески», снижение остроты зрения, травмы или неврологические симптомы вроде головной боли и слабости в конечностях требуют срочного осмотра. Это может быть признаком отслойки сетчатки, при которой промедление даже в 24 часа критично.

Напряжение глаз проявляется болью или жжением, усиливающимися к вечеру, размытостью или двоением при чтении, головными болями в висках или над переносицей, частым морганием и раздражительностью. Если такие симптомы регулярно возникают после работы за компьютером и не проходят после отдыха, необходима проверка зрения — возможны спазм аккомодации, астигматизм или начальная дальнозоркость.

Казанцев подчеркнул, что глаза — это не просто орган зрения, а индикатор состояния всего организма. Многие заболевания проявляются сначала именно через них, поэтому даже при отсутствии жалоб зрение стоит проверять не реже одного раза в год.

Врачи напоминают: при появлении тревожных симптомов откладывать визит к специалисту нельзя — своевременная диагностика помогает избежать серьёзных осложнений.

Ранее россиянам объяснили, чем грозят модные линзы-нулёвки. Чаще всего осложнения возникают из-за нарушения элементарных правил: люди надевают линзы грязными руками, спят в них или хранят в воде из-под крана, отметила офтальмолог.