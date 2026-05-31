Невролог посоветовала россиянам гулять по лесу, чтобы стать умнее
Невролог Зайнетдинова: Прогулки по природным тропам положительно влияют на мозг
Обложка © GigaChat / Life.ru
Прогулки по лесу положительно влияют на работу мозга, они улучшают внимание, скорость обработки информации и память, рассказала врач-невролог Эльмира Зайнетдинова. По её словам, когнитивные функции улучшаются, так как пребывание в природной среде снижает уровень стресса и усиливает кровоснабжение гиппокампа, отвечающего за память и обучение.
Усиленный кровоток доставляет больше полезных веществ, необходимых для обновления нейронных связей, благодаря чему новые воспоминания закрепляются легче, а способность учиться заметно растёт. На мозг влияют не только свежий воздух и сама физическая активность, но и интересный, насыщенный маршрут, который создаёт познавательную нагрузку, отметила собеседница «Вечерней Москвы».
Ранее Life.ru узнал, почему вальс и танго лучше силовых нагрузок и как они продлевают жизнь. Тем временем школьникам рассказали, какая рыба поможет «прокачать» мозг перед экзаменами.
Самое важное о медицине, советы врачей и новые исследования — в разделе «Здоровье» на Life.ru.