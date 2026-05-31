Невролог посоветовала россиянам гулять по лесу, чтобы стать умнее

Прогулки по лесу положительно влияют на работу мозга, они улучшают внимание, скорость обработки информации и память, рассказала врач-невролог Эльмира Зайнетдинова. По её словам, когнитивные функции улучшаются, так как пребывание в природной среде снижает уровень стресса и усиливает кровоснабжение гиппокампа, отвечающего за память и обучение.

Усиленный кровоток доставляет больше полезных веществ, необходимых для обновления нейронных связей, благодаря чему новые воспоминания закрепляются легче, а способность учиться заметно растёт. На мозг влияют не только свежий воздух и сама физическая активность, но и интересный, насыщенный маршрут, который создаёт познавательную нагрузку, отметила собеседница «Вечерней Москвы».