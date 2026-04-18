Школьникам рассказали, какая рыба поможет «прокачать» мозг перед экзаменами

Школьникам в период подготовки к экзаменам посоветовали включить в рацион рыбу, чтобы «прокачать» мозг — содержащиеся в ней микро- и макроэлементы способны улучшить память, скорость мышления и стрессоустойчивость. Как это работает и нужно ли отдавать предпочтение отдельным видам рыбы, объяснила диетолог Елена Соломатина.

Специалист подчеркнула: правильное питание должно присутствовать в жизни и школьников, и взрослых регулярно, а не только перед важными событиями. Рыба полезна благодаря фосфору (для мозговой активности и памяти), витаминам группы B (для нервной системы), магнию (концентрация), йоду (энергия), селену, цинку, витаминам D и A.

«Таким образом, рыба содержит целый комплекс витаминов, который нужен для поддержания работоспособности организма и его эффективной работы», — отметила диетолог в разговоре с «Вечерней Москвой».

Помимо этого, в ней есть кальций для прохождения нервных импульсов и кровоснабжения мозга, а также витамин B12, помогающий кроветворению. Скрытая анемия приводит к гипоксии, при которой мозг перестаёт полноценно работать без кислорода.

«В рыбе есть полноценный белок, который легко усваивается, в отличие от белка из мяса. Организму нужно потратить много энергии, чтобы переварить и расщепить мясо. Белок из рыбы усваивается намного легче», — обратила внимание собеседница издания.

Когда говорят о поддержании когнитивных способностей, в первую очередь упоминают омега-3 жирные кислоты, которые также содержатся в рыбе. Они понижают воспаления и защищают нервные волокна.

Особенно полезна морская рыба — в ней есть йод и омега-3, которых практически нет в речной. Главное правило — разнообразие рациона: организму необходимо поступление «всей азбуки» микроэлементов, и он сам возьмёт то, что нужно.

