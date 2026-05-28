«Феномен невыносимый тишины»: Почему отдых становится пыткой для тех, кто привык работать

Вернуться из отпуска и почувствовать, что отдыха будто и не было, — распространённая проблема. О том, почему отдых иногда вызывает тревогу и внутренний дискомфорт, Life.ru рассказал психолог, глава психологического хаба «Просебя» (входит в Группа Ренессанс Страхование) Евгений Глаголев.

По словам специалиста, такое состояние называют феноменом «невыносимой тишины». Оно возникает, когда человек впервые за долгое время остаётся без рабочих задач и привычной занятости.

Постоянная работа, объясняет психолог, часто становится своеобразным психологическим буфером. Пока человек занят, мозг не переключается на тревожные мысли, внутренние конфликты или неприятные воспоминания. Но в момент отдыха этот защитный механизм исчезает, и накопленные переживания начинают выходить на поверхность.

Человек отдыхает физически, но не восстанавливается психологически. Со временем это приводит к истощению: сил справляться со стрессом становится всё меньше, эмоции притупляются, а сам человек начинает жить словно на автопилоте. Евгений Глаголев Психолог, глава психологического хаба «Просебя»

По словам эксперта, особенно сильно этому состоянию подвержены несколько категорий людей. Среди них — так называемые достигаторы, чья самооценка полностью связана с профессиональными успехами. Для них отдых воспринимается как потеря продуктивности и даже угроза собственной идентичности.

Также в группе риска люди с тревожным типом привязанности и выраженным перфекционизмом: даже в выходные их мозг продолжает искать потенциальные проблемы и источники контроля.

Отдельно психолог выделил представителей помогающих профессий — врачей, учителей, социальных работников. У многих из них формируется установка, что отдыхать — значит подводить тех, кто от них зависит.

Кроме того, тяжело отдых даётся молодым специалистам, выросшим в культуре hustle, где постоянная занятость воспринимается как показатель успешности, а бездействие вызывает чувство вины и стыда.

«За отдых без видимой пользы они привыкли ощущать стыд», – отметил Глаголев.

Психолог отметил, что со временем человек попадает в замкнутый круг: внутренние конфликты и тревога заставляют ещё сильнее уходить в работу, а накопленное истощение только усиливается. Особенно остро это проявляется во время вынужденного простоя — например, болезни или потери работы.

Чтобы понять, не стала ли хроническая занятость способом психологического избегания, специалист предложил обратить внимание на несколько признаков:

чувство тревоги или вины в выходные;

беспокойство при мысли о длительном отпуске;

постоянная проверка рабочей почты даже без необходимости;

ощущение пустоты в тишине;

невозможность отдыхать без конкретной цели;

чувство потерянности после отдыха.

Если совпадают четыре и более пункта, работа, вероятно, выполняет не только профессиональную, но и защитную психологическую функцию.

При этом, как отметил Глаголев, навык отдыхать можно постепенно развивать. Для начала он советует вводить небольшие «окна тишины» — по 20–30 минут в день без телефона, рабочих задач и внешних раздражителей.

Когда возникает тревога, вместо автоматического желания отвлечься психолог рекомендует задать себе вопросы: «Что именно я сейчас чувствую?» и «Как это ощущается в теле?» Такая саморефлексия помогает снизить внутреннее напряжение.

Обратиться к специалисту стоит в том случае, если тревога во время отдыха становится слишком сильной, мешает нормально функционировать или сопровождается физическими симптомами — бессонницей, сердцебиением или головными болями.

