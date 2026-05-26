Не только стресс: Невролог объяснил, когда пора бить тревогу при ухудшении памяти

Каждый человек время от времени забывает, куда положил ключи или что хотел сказать. Однако если забывчивость становится системной, это может сигнализировать о серьёзных проблемах со здоровьем. Кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики имени академика Л.О. Бадаляна Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского Университета Артём Толмачёв в беседе с Life.ru объяснил, в каких случаях ухудшение памяти нельзя игнорировать.

По словам специалиста, забывчивость — одно из проявлений нарушения памяти, которая относится к высшим когнитивным функциям. Причины подобных нарушений могут быть самыми разными: от стресса и хронического переутомления до серьёзных заболеваний головного мозга.

Среди причин — психоэмоциональные факторы: стресс, информационные перегрузки, нервное перенапряжение. Также забывчивость может быть связана с сосудистыми заболеваниями головного мозга, последствиями инсульта, хронической ишемией, различными энцефалопатиями, нейродегенеративными заболеваниями, посттравматическими состояниями, нарушениями сна и повышенным уровнем тревоги. Артём Толмачёв Кандидат медицинских наук, доцент кафедры неврологии Пироговского университета

Специалист подчеркнул, что в первую очередь необходимо исключить провоцирующие факторы и оценить, как меняется состояние пациента после их устранения. При этом крайне важно своевременно исключить потенциально опасные заболевания, которые могут сопровождаться снижением когнитивных функций.

«Наиболее важно исключить провоцирующие факторы, которые могут приводить к забывчивости, и уточнить у пациента наличие неврологических заболеваний и/или заболеваний, сопровождающихся повышенным уровнем тревоги», — отметил Толмачёв.

Для оценки когнитивных функций врачи используют специальные шкалы и тесты. Среди наиболее распространённых — MMSE (Mini-Mental State Examination), Монреальская шкала когнитивной оценки (MoCA) и тест рисования часов. По словам эксперта, эти инструменты эффективны, однако для самостоятельного прохождения могут быть сложны.

Более простым вариантом для первичной самопроверки могут стать тест SAGE (Self-Administered Gerocognitive Examination) или онлайн-платформа CogniFit.

«Эти инструменты могут помочь заподозрить дебют когнитивных нарушений. При их наличии следует обязательно обратиться за специализированной медицинской помощью для максимально раннего назначения терапии», — подчеркнул невролог.

