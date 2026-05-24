Изоляция, холодность и подозрительность: Невролог назвала первые «звоночки» шизофрении

Раннее выявление шизофрении и своевременное обращение за медицинской помощью существенно повышают шансы на контроль заболевания и сохранение качества жизни пациента. Об этом «Газете.ru» рассказала врач-невролог Екатерина Демьяновская в связи со Всемирным днём осведомлённости о шизофрении, который отмечается 24 мая.

По её словам, на ранних этапах болезнь может развиваться постепенно и оставаться незаметной для окружающих. Человек начинает менять привычное поведение, утрачивает интерес к прежним занятиям, становится более отстранённым в общении с близкими.

Одним из первых тревожных признаков врач называет социальную изоляцию. Постепенно снижается потребность в общении, исчезает интерес к друзьям, учёбе или работе, появляется эмоциональная холодность и подозрительность. Также могут возникать трудности с концентрацией внимания, памятью и повседневной деятельностью, сказала невролог.

У подростков такие изменения нередко принимают за особенности переходного возраста. Однако насторожить должны резкое ухудшение успеваемости, отказ от контактов, выраженная апатия, необычные идеи или высказывания, а также усиление тревожности и странных страхов. Иногда наблюдается снижение самоконтроля и пренебрежение личной гигиеной и режимом дня.

«Шизофрения может развиваться по-разному. У одних симптомы нарастают медленно, у других заболевание проявляется остро после сильного стресса, психоэмоционального потрясения или употребления психоактивных веществ. При этом современные методы лечения позволяют многим пациентам контролировать симптомы, учиться, работать и поддерживать социальную активность», — отметила врач.

