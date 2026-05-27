В Госдуме предложили сделать оплачиваемым отпуск для вступающих в брак россиян

В Госдуму внесён законопроект, который сделает отпуск для регистрации брака оплачиваемым. Текст инициативы опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

В рамках действующего законодательства работодатель обязан отпустить человека без сохранения содержания на срок до пяти календарных дней, если тот решил жениться или выйти замуж. Документ предлагает закрепить в Трудовом кодексе отдельную статью 116.1.

Согласно проекту, при регистрации брака работнику станут предоставлять пять дней с сохранением среднего заработка и занимаемой должности. При этом соответствующее основание уберут из части 2 статьи 128 ТК РФ — там останутся только рождение ребёнка и кончина близких родственников (там отпуск по-прежнему будет без содержания).

Авторы пояснили, что нынешняя норма фактически заставляет людей терять в деньгах. Из-за этого некоторые используют для свадьбы ежегодный оплачиваемый отпуск или вовсе отказываются от положенных выходных.

