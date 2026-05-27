Хантавирус
Специальная военная операция
Война на Ближнем Востоке

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
27 мая, 14:52

В Госдуме предложили сделать оплачиваемым отпуск для вступающих в брак россиян

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ProWeddingStudio

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / ProWeddingStudio

В Госдуму внесён законопроект, который сделает отпуск для регистрации брака оплачиваемым. Текст инициативы опубликован на официальном сайте нижней палаты парламента.

В рамках действующего законодательства работодатель обязан отпустить человека без сохранения содержания на срок до пяти календарных дней, если тот решил жениться или выйти замуж. Документ предлагает закрепить в Трудовом кодексе отдельную статью 116.1.

Согласно проекту, при регистрации брака работнику станут предоставлять пять дней с сохранением среднего заработка и занимаемой должности. При этом соответствующее основание уберут из части 2 статьи 128 ТК РФ — там останутся только рождение ребёнка и кончина близких родственников (там отпуск по-прежнему будет без содержания).

Авторы пояснили, что нынешняя норма фактически заставляет людей терять в деньгах. Из-за этого некоторые используют для свадьбы ежегодный оплачиваемый отпуск или вовсе отказываются от положенных выходных.

В Госдуме хотят повысить госпошлину за приём в гражданство РФ до 50 тысяч рублей
В Госдуме хотят повысить госпошлину за приём в гражданство РФ до 50 тысяч рублей

Ранее в Госдуме предложили пустить легковушки по выделенным полосам ночью, а также по субботам, воскресеньям и праздникам — соответствующую инициативу в Минтранс направил депутат Владимир Плякин. Парламентарий считает, что существующие запреты не всегда имеют смысл, особенно когда общественный транспорт курсирует редко, а обособленные участки дороги простаивают почти пустыми.

Всё о социальных проектах, традициях и повседневной жизни — читайте в разделе «Общество» на Life.ru.

BannerImage
Юрий Лысенко
  • Новости
  • Госдума
  • Законы
  • Право
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar