В Госдуме хотят повысить госпошлину за приём в гражданство РФ до 50 тысяч рублей

Депутаты Госдумы единогласно одобрили в первом чтении два законопроекта, которые существенно меняют размеры государственных пошлин за получение миграционных документов.

Документы предусматривают многократное увеличение сборов. За приём в гражданство России и выход из него пошлину предлагают поднять в 12 раз — с 4,2 до 50 тысяч рублей. Оформление разрешения на временное проживание подорожает в 8 раз — с 1,9 до 15 тысяч рублей.

Пошлина для вида на жительство вырастет в 5 раз — с 6 до 30 тысяч рублей (в целях получения образования — до 8 тысяч). Стоимость многократного пересечения границы увеличится с 1,9 до 6 тысяч рублей. Приглашение на въезд в РФ подорожает с 960 рублей до 8 тысяч за каждого приглашённого.

Также планируется ввести новые виды пошлин: за замену вида на жительство — 6 тысяч рублей, за выдачу разрешения на временное проживание при утрате или замене удостоверения личности — 5 тысяч рублей.

«Пребывание мигрантов в нашей стране должно быть экономически обоснованным. Увеличение пошлин позволит пополнять федеральный бюджет более чем на 15 млрд рублей в год. Те, кто приезжает в нашу страну жить и работать, должны знать русский язык, уважать российское законодательство, наши духовно-нравственные ценности, историю, культуру», — заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

От уплаты госпошлины за гражданство и вид на жительство освободят иностранцев, заключивших контракт о прохождении военной службы в ВС РФ на год в период СВО, а также членов их семей (включая случаи гибели военнослужащих). В пояснительной записке авторы инициативы указали, что органы внутренних дел несут значительные расходы на проверочные мероприятия и ведение банка данных. Если законопроекты примут, новые пошлины начнут действовать с 1 июля 2026 года.

Ранее сообщалось, что в Государственную думу внесён законопроект, предусматривающий перераспределение полномочий между федеральными ведомствами в сфере трудовой миграции. Правительство предлагает передать МВД часть функций. Сейчас эти функции находятся в ведении Минтруда. Речь идёт о перераспределении полномочий между ведомствами.