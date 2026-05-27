В Госдуме предложили открыть выделенные полосы для всех машин по ночам

В Госдуме предложили разрешить легковым автомобилям ездить по выделенным полосам в ночное время, а также по выходным и праздничным дням. С инициативой в Минтранс обратился депутат Госдумы Владимир Плякин.

По его мнению, нынешние ограничения не всегда оправданы, особенно в часы, когда общественный транспорт ходит значительно реже, а выделенные полосы остаются практически пустыми.

Логика выделенной полосы понятна и оправданна: она создаётся ради регулярности и скорости автобусов в условиях плотного трафика. Однако в выходные и нерабочие праздничные дни, а также в вечерние и ночные часы будней интервалы между рейсами кратно возрастают, пассажиропоток падает, а сама полоса превращается в пустой асфальт. Запрет при этом сохраняется. Это трудно назвать соразмерным. Владимир Плякин Депутат Госдумы

Согласно инициативе, предлагается разрешить движение легковых автомобилей по выделенным полосам круглосуточно в выходные и праздничные дни, а в будни — с 21:00 до 07:00. Кроме того, депутат предлагает отключать автоматическую фиксацию нарушений в эти периоды, чтобы избежать правовой неопределённости для водителей.

Ранее одним из главных аргументов против таких изменений называли технические ограничения камер фиксации. Однако, как отмечается в обращении, современные комплексы уже способны работать по заданному расписанию.

«Современные комплексы фотовидеофиксации в полной мере поддерживают работу по расписанию. Это стандартная функциональность оборудования, уже установленного на дорогах. Дополнительных капитальных вложений не требуется — необходима лишь перенастройка параметров», — говорится в тексте обращения, которое есть в распоряжении Life.ru.

Плякин также напомнил, что региональные власти уже сейчас могут вводить подобный режим с помощью дорожного знака 5.14 и табличек 8.5.2 и 8.5.3, ограничивающих время действия выделенной полосы.

При этом на федеральном уровне депутат предлагает закрепить единый подход к использованию выделенных полос и провести пилотный проект в одном или нескольких крупных городах.

