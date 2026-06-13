Москвичам назвали 7 пляжей для безопасного купания

Вода в Москве-реке прогрелась до 20 градусов, что сопоставимо с южными курортами. Жители и гости столицы уже могут провести выходные на пляже, однако важно выбирать только разрешённые для купания места, рассказала главный врач городской поликлиники №2, доктор медицинских наук Наталья Шиндряева.

По её словам, для комфортного отдыха температура воздуха должна быть не ниже 20 градусов, а воды — не ниже 18, на пляже необходимо надевать головной убор, пользоваться солнцезащитными средствами, пить достаточно воды и чередовать пребывание на солнце с купанием, чтобы избежать переохлаждения.

Среди популярных пляжей можно выделить: Пионерский пруд в Парке Горького, «Динамо» на Химкинском водохранилище, Большой городской пруд в Зеленограде, Серебряный Бор 2 и 3, Путяевский пруд в «Сокольниках» и Школьное озеро в Зеленограде. Эти зоны отдыха проходят проверку Роспотребнадзора, сообщает «Вечерняя Москва».

Ранее врач предупредил о «сувенирах» диких пляжей в Подмосковье. По его словам, безобидное купание в неположенном месте может обернуться больничной койкой.