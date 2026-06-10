Гельминты, стоки, фекалии: Врач предупредил о «сувенирах» диких пляжей в Подмосковье

Лето вступило в свои права и жители Подмосковья ищут спасения от зноя в водоёмах, однако безобидное купание в неположенном месте способно обернуться больничной койкой. О невидимых глазу рисках диких пляжей предупредил главный врач Домодедовской больницы, заслуженный работник здравоохранения РФ Андрей Осипов.

Соблазн окунуться в ближайшую реку или озеро после душного рабочего дня велик. Однако реальность такова, что из сотен водоёмов региона только пара десятков получили официальное разрешение от Управления Роспотребнадзора по Московской области. Остальные локации лишены санитарного контроля. Осипов привёл конкретный пример: в том же Домодедове разрешённых мест для купания нет вовсе.

Главная угроза мутной воды — микроорганизмы. Тёплая среда идеально подходит для размножения возбудителей. В комментарии интернет-изданию Regions.ru врач предупредил о риске подхватить вирусный гепатит А, энтеровирусные инфекции и лептоспироз, бьющий по печени и почкам. Достаточно случайно вдохнуть или глотнуть жидкости при нырянии, чтобы получить тяжелейшую диарею с высокой температурой.

Атакует непроверенный водоём и химией. Никто не следит за стоками в таких местах, поэтому промышленные отходы и реагенты становятся частой причиной кожных заболеваний, аллергий и отравлений. Медик отметил, что подобные случаи в округе фиксируются ежегодно.

Не менее коварен берег. Прогулка босиком по прибрежному песку на «диких» территориях может обернуться заражением паразитами и грибком. Грунт, загрязнённый фекалиями животных, становится рассадником гельминтозов. Осипов подчеркнул, что в рыхлом слое может находиться всё что угодно.

Кроме инфекций, специалист напомнил и об опасности солнечных ожогов с тепловыми ударами, посоветовав выбирать оборудованные пляжи с навесами. Отдых в несанкционированной зоне — это всегда лотерея, где невидимые глазу возбудители способны испортить не только отпуск, но и оставшееся лето.

Ранее и академик РАН Геннадий Онищенко предостерёг жителей столицы от купания в неподготовленных местах. Он подчеркнул, что это смертельно опасно. По словам эксперта, отсутствие уток и собак не делает водоём безопасным: сохраняется риск подхватить инфекционные болезни и различные паразитозы.