В Петербурге экипаж «Метеора» выловил из Невы девушку, упавшую с моста

В Петербурге утром с Володарского моста в Невском районе в реку упала девушка. В этот момент рядом проходил пассажирский теплоход «Метеор», экипаж которого сумел оперативно вытащить её из воды с помощью спасательного круга.

Экипаж «Метеора» спас из Невы девушку. Видео © 78.ru

Пострадавшая осталась жива. Однако, по словам читателя 78.ru, до прибытия медиков судну не разрешили швартоваться у берега. В экстренных службах якобы опасались, что девушка может попытаться скрыться после выхода на сушу.

Ранее на Камчатке во время подводного погружения погиб дайвер. Трагедия случилась недалеко от бухты Русская, примерно в 70 километрах от Петропавловска-Камчатского.