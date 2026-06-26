В Петербурге экипаж «Метеора» выловил из Невы девушку, упавшую с моста
Экипаж «Метеора» спас из Невы девушку. Обложка © 78.ru
В Петербурге утром с Володарского моста в Невском районе в реку упала девушка. В этот момент рядом проходил пассажирский теплоход «Метеор», экипаж которого сумел оперативно вытащить её из воды с помощью спасательного круга.
Экипаж «Метеора» спас из Невы девушку. Видео © 78.ru
Пострадавшая осталась жива. Однако, по словам читателя 78.ru, до прибытия медиков судну не разрешили швартоваться у берега. В экстренных службах якобы опасались, что девушка может попытаться скрыться после выхода на сушу.
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