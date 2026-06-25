Спасённый из озера «щенок» оказался грозным хищником

В американском штате Флорида пожарные спасли из озера щенка, который оказался молодым хищником. Об этом пишет New York Post.

Барахтавшееся в воде животное заметила байдарочница Денае Джадд. Она вызвала спасателей, а сама плыла за зверем, чтобы быть готовой помочь. Обессиленное животное забралось под деревянную пристань, и прибывший по вызову пожарный прыгнул в воду, поймал его и вытащил на берег.

Только тогда выяснилось, что Джадд и спасатели вытащили дикого койота — опасного хищника, который, будучи взрослым и вместе со стаей, может нанести человеку серьёзный урон. Животное было слишком истощено, чтобы возвращаться в природу — его отвезли в ветклинику на реабилитацию. Джадд и её сосед Брайан, первым заметивший падение зверя в озеро, получили памятные медали за спасение.

Ранее в индийском штате Гуджарат поймали шесть редких азиатских львов, подозреваемых в убийстве двух человек за три дня. 17 июня у деревни Гадхада нашли останки 15-летнего юноши, на месте обнаружили шерсть из гривы, позже поймали пару взрослых хищников. 16 июня в деревне Ковая пропал работник закусочной, а на следующий день его тело нашли неподалёку.