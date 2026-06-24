Редкие азиатские львы из Гирского леса за три дня сожрали двух человек

В индийском штате Гуджарат пойманы шесть редчайших азиатских львов, которые за три дня убили двух человек, сообщает The Times of India. 17 июня у деревни Гадхада нашли останки 15-летнего Нагджи Гуджарии из соседнего села. На месте эксперты обнаружили шерсть из гривы, а вскоре в районе происшествия отловили взрослых льва и львицу.

16 июня в деревне Ковая пропал сотрудник местной закусочной. В последний раз мужчину видели около полуночи, когда он вышел справить нужду, несмотря на предупреждения друга и охранника. На следующий день его останки нашли неподалёку, а затем поймали четырёх хищников, подозреваемых в нападении. Все шесть животных сейчас находятся под наблюдением специалистов.

Местные власти призывают жителей в ареале обитания львов не выходить ночью в одиночку и избегать известных звериных троп. Гирский лес — единственное место в мире, где сохранилась популяция азиатских львов. Случаи нападения на людей здесь редки, но участились из-за близости поселений к заповеднику. Расследование продолжается.

Ранее в индийском штате Гуджарат двухлетняя Аадхья Макана играла на веранде, когда на неё напала львица. Мать пыталась отогнать хищницу, но та утащила девочку в лес. Спасатели нашли и поймали львицу, но тело ребёнка обнаружили в километре от дома.