Владелец парка «Тайган» Олег Зубков полностью восстановился после нападения льва

Олег Зубков, переживший год назад нападение льва, полностью восстановился и избежал серьёзных последствий для здоровья. О своём состоянии учредитель и владелец крымского сафари-парка «Тайган» рассказал в беседе с ТАСС.

«Сегодня я говорю своим голосом, полностью выполняю свои все функции как человек и как создатель двух парков. Полон сил, энергии, работаю, полон планов. Процесс восстановления и заживления ран произошёл наилучшим образом. Зажила гортань, зажили раны на голове, многочисленные раны на теле», — ответил он.

Директор парка признался, что теперь считает 22 июня своим вторым днём рождения. О случившемся сегодня напоминают только шрамы, которых он не стесняется. Предприниматель добавил, что, по его мнению, они украшают мужчину, поэтому он не испытывает комплексов. Лишь иногда, собираясь на праздники, он застегивает рубашку и прикрепляет красивую брошь, чтобы скрыть следы.

Зубков заявил, что жизнь прекрасна и удивительна. Он каждый день вспоминает, что мог её лишиться.

Напомним, год назад, 22 июня жизнь Олега Зубкова оказалась под угрозой во время вечернего кормления хищников. Один из львов внезапно набросился на владельца парка. Трагедии удалось избежать лишь благодаря решительным действиям сотрудницы учреждения и находившегося рядом туриста. В результате атаки предприниматель получил крайне тяжёлые травмы. Медики зафиксировали у него разрывы шейных мышц, серьёзное повреждение трахеи и отрыв грудной мышцы. При этом льва, который совершил нападение, решили не отселять от остальных сородичей. Никаких карательных мер к хищнику применять не стали. Сотрудники парка сочли его поведение естественным для условий постоянного контакта с человеком.