Стала известна судьба льва, едва не убившего директора сафари-парка «Тайган»

Льва, напавшего на директора крымского сафари-парка «Тайган» Олега Зубкова, решили не изолировать и оставить в общем прайде. Об этом сам Зубков сообщил РИА «Новости».

«Лев чувствует себя хорошо, живёт и радуется. Его не стали изолировать в отдельном вольере. Лев живёт со всеми, в семейном прайде львов», — рассказал директор парка.

По его словам, хищник продолжает находиться в открытой зоне сафари-парка — так называемой саванне, где львы свободно передвигаются без клеток. Несмотря на инцидент, сотрудники парка не стали применять карательные меры, считая поведение хищника естественным в условиях общения с человеком.

Сафари-парк «Тайган» — один из крупнейших в Европе. Расположен в Белогорском районе Крыма и насчитывает более 2000 животных, включая около 100 африканских львов, живущих в условиях, максимально приближенных к диким.

Напомним, нападение произошло в конце июня во время вечернего кормления: лев внезапно атаковал Зубкова, и его жизнь удалось спасти только благодаря вмешательству сотрудницы парка и одного из туристов. Предприниматель получил тяжёлые раны — разрывы мышц шеи, повреждение трахеи и отрыв грудной мышцы. Вчера он сообщил о завершении реабилитации.