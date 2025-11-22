Владелец «Тайгана» Зубков восстановился после нападения льва

Владелец крымского сафари-парка «Тайган» Олег Зубков сообщил о завершении реабилитации после нападения льва. Своим состоянием он поделился в беседе с корреспондентом ТАСС.

Особое беспокойство у него вызывало восстановление голоса. Зубков отметил, что долгое время мог только хрипеть, хотя врачи предупреждали о длительном периоде реабилитации. Сейчас же, по его словам, произошло настоящее чудо, и голосовые связки практически пришли в норму.

Что касается физической формы, здесь сохраняются некоторые ограничения. Из-за оторванной правой мышцы рука утратила прежнюю функциональность, что отразилось на возможности заниматься спортом.

Несмотря на последствия, владелец «Тайгана» считает, что отделался минимальными потерями. Он выразил мнение, что при столь серьёзных повреждениях итоги могли быть куда плачевнее.

ЧП случилось в конце июня во время вечернего кормления обитателей парка. Хищник атаковал Зубкова, и лишь оперативное вмешательство сотрудницы парка и одного из туристов помогло спасти его жизнь. Медики зафиксировали у предпринимателя комплекс серьёзных повреждений: травмированную трахею, разрывы мышц шеи и отрыв грудной мышцы.