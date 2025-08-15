Глава Крыма наградил сотрудников сафари-парка Тайган, спасших Зубкова от льва

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил мужество двух сотрудников сафари-парка «Тайган», наградив их медалью «За мужество и доблесть» за спасение директора парка Олега Зубкова во время нападения льва. Соответствующий указ был опубликован на сайте Правительства республики.