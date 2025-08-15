Встреча Путина и Трампа
Приговор Гуцул
Специальная военная операция (СВО)

Регион
15 августа, 20:19

Глава Крыма наградил сотрудников сафари-парка Тайган, спасших Зубкова от льва

Олег Зубков. Обложка © Telegram / Олег Зубков ЧЕЛОВЕК ЛЕВ

Глава Крыма Сергей Аксёнов отметил мужество двух сотрудников сафари-парка «Тайган», наградив их медалью «За мужество и доблесть» за спасение директора парка Олега Зубкова во время нападения льва. Соответствующий указ был опубликован на сайте Правительства республики.

Награды получили Татьяна Алексагина, специалист по уходу за животными из Ялтинского зоопарка «Сказка», и самозанятый Алексей Данилов.

Владелец «Тайгана» Зубков заявил, что простил покусавшего его льва
Напомним, что инцидент в парке произошёл 22 июня во время кормления львов. Испуганный звуком захлопывающейся калитки молодой лев случайно напал на директора. Зубкову чудом удалось спасти. 3 июля его выписали из больницы. Под наблюдением врачей он пробыл менее десяти дней. По словам владельца парка львов, у него «остались дырки, которые зарастут». Зубков подчеркнул, что его отношение к животным не изменится, и напавший на него лев останется в парке, хотя к нему потребуется новый подход.

